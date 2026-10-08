Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

У Солом'янському районі столиці зафіксували влучання ворожого БпЛА у 4-поверхову будівлю магазину. Після атаки в будівлі спалахнула пожежа.

Екстрені служби оперативно прибули на місце події та розпочали ліквідацію наслідків удару. Згодом пожежу вдалося локалізувати.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт у будівлі виявили тіла 2 загиблих людей. Ще 2 особи постраждали.

Пошуково-рятувальна операція триває. Рятувальники продовжують перевіряти будівлю та розбирати завали.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, Росія вранці 8 жовтня продовжила атаку на Київ та область, де пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали, зокрема, про рух реактивного БпЛА в напрямку Київщини.

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці пролунали повторні вибухи.

У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території, на місце прямували екстрені служби. Станом на 10:52 внаслідок атак у Києві загинула одна людина, ще 11 мешканців постраждали, дев'ятьох із них госпіталізували.

У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу української ППО, збиття повітряних цілей і місця їхнього падіння.