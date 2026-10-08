Працює ППО. Про це повідомили у Київській ОВА.

Що відомо про атаку на Київщину

Російські безпілотники майже безперестанку фіксують над Київщиною.

Зокрема, Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА курсом на Яготин о 8:48, а о 8:55 – на Чернігівщині, повз Ніжин курсом на Київщину.

Про роботу ППО у КОВА повідомили о 9:02.

Опісля БпЛА досягли й Києва. Під небезпекою опинилися Жуляни, Борщагівка, Видубичі.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,

– наголосили там.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що напередодні, 7 жовтня, унаслідок атаки БпЛА у Броварському районі на Київщині було пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждала 77-річна жінка. Вона отримала опіки ноги.

А в Обухівському районі було пошкоджено три виробничо-складські приміщення. На місцях виникли пожежі. Також пошкоджено вантажний автомобіль і причіп.