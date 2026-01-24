"Roshen – фабрика дронов": россияне цинично оправдали массированный удар по Киеву

Ночью 24 января российские оккупанты массированно обстреляли столицу Украины, повредив шоколадную фабрику Roshen. Враг цинично заявил, что там якобы производили дроны.

Маразматическое заявление об обстреле столицы сделали в минобороны России.

Смотрите также Россияне атаковали Украину дронами и баллистикой: какие последствия и где еще есть угроза

Что в России говорят о массированной атаке на Киев?

В министерстве обороны врага заявили, что якобы Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемых в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

В то же время российские военкоры подчеркнули, что дрон "Герань-2" ударил по заводу Roshen в Соломенском районе Киева. Там, по словам оккупантов, якобы производили дроны.

Российские военкоры прокомментировали удар по Киеву / Фото из телеграмм-каналов

Россияне заявляют, что этот завод Roshen якобы не единственный в Киеве, где производят БпЛА.

Какие последствия удара по фабрике Roshen?