"Roshen – фабрика дронов": россияне цинично оправдали массированный удар по Киеву
- Российские оккупанты обстреляли фабрику Roshen в Киеве, заявив, что там производили дроны.
- Минобороны России утверждает, что удар был по заводу дронов и объектам энергетики, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.
Ночью 24 января российские оккупанты массированно обстреляли столицу Украины, повредив шоколадную фабрику Roshen. Враг цинично заявил, что там якобы производили дроны.
Маразматическое заявление об обстреле столицы сделали в минобороны России.
Что в России говорят о массированной атаке на Киев?
В министерстве обороны врага заявили, что якобы Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемых в интересах военно-промышленного комплекса Украины.
В то же время российские военкоры подчеркнули, что дрон "Герань-2" ударил по заводу Roshen в Соломенском районе Киева. Там, по словам оккупантов, якобы производили дроны.
Российские военкоры прокомментировали удар по Киеву / Фото из телеграмм-каналов
Россияне заявляют, что этот завод Roshen якобы не единственный в Киеве, где производят БпЛА.
Какие последствия удара по фабрике Roshen?
В ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под российской массированной атакой. В результате вражеского обстрела пострадало производство Roshen.
Поврежденная фабрика расположена в Голосеевском районе города Киева неподалеку от Демеевской площади и станции метро "Демеевская". По словам нардепа Алексея Гончаренко, в результате удара по фабрике погибла женщина. Также депутат говорит о большом количестве раненых работников.
Между тем ГСЧС отмечает, что разрушения произошли на верхнем этаже кондитерской фабрики. В Голосеевском районе погибла женщина, еще 2 человека травмированы.