В результате российской циничной атаки этой ночью погибли Владимир Мосейчук и Анна Павлик. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию Dormeo, в которой работали супруги.

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Что известно о влюбленных, которых убила Россия

По данным из соцсетей Владимира, он родился в поселке Новые Белокоровичи Житомирской области и учился в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Мужчина присоединился к команде компании Dormeo в январе 2016 года еще студентом.

Он прошел путь от коммерческого агента до руководителя отдела с коллективом более 50 человек. Именно в компании он и встретил свою будущую жену Анну.

Владимир был сердцем команды – добрым, заботливым, всегда готовым помочь. Он умел создать атмосферу поддержки и доверия вокруг себя,

– говорят в Dormeo.



В результате российской атаки погиб Владимир Мосейчук / Фото из соцсетей погибшего

Зато Анна Павлик закончила лицей номер 1 Житомира. Впоследствии она поступила в университет и еще во время учебы пришла работать в Dormeo. Коллеги девушки говорят, что Анна "умела согреть каждого, кто оказывался рядом".

Девушка была как лучик солнца – теплая, улыбчивая, искренняя. Ее волшебную улыбку можно до сих пор увидеть на наших страницах – она участвовала в фотосессиях компании, и останется в нашей памяти навсегда,

– вспоминают в компании.



Россия убила Анну Павлик / Фото из соцсетей компании Dormeo

В последнее время Анна работала ресерчером креативного агентства Havas Media Ukraine. Там отмечают, что она была не только талантливым специалистом, но и открытым, светлым человеком, которого искренне любили и ценили в команде.

Напомним, что в ночь на 23 июня россияне ударили по Киеву беспилотниками и ракетами. В результате этого погибли 9 человек, по меньшей мере 33 человека пострадали.