Последствия атаки на Киевскую область 20 ноября / Коллаж 24 Канала
В результате массированной комбинированной атаки России на Киевскую область пострадали два человека. Также зафиксированы повреждения промышленных предприятий, офисных зданий, частных домов и автомобилей.
Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Броваров Игорь Сапожко.
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Каковы последствия атаки в Киевской области?
В Бучанском районе в результате российской атаки травмировались двое людей – мужчина и женщина. Их госпитализировали с ранениями и острой стрессовой реакцией. Угрозы их жизни нет. Также поврежден частный жилой дом.
В Броварском районе в результате вражеского удара повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.
В то же время в самом городе Бровары в результате ночной ракетной атаки пострадало имущество промышленного предприятия в районе промзоны.
По состоянию на 09:27 мэр Игорь Сапожко сообщил о повреждении еще одного промышленного предприятия. По его словам, пострадавших нет.
На местах работают оперативные службы, которые фиксируют последствия российской атаки и ликвидируют их.
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