Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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Які наслідки атаки на Київщині?

У Бучанському районі внаслідок російської атаки травмувалися двоє людей – чоловік і жінка. Їх госпіталізували з пораненнями та гострою реакцією на стрес. Загрози їхньому життю немає. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

У Броварському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.

Водночас у самому місті Бровари внаслідок нічної ракетної атаки постраждало майно промислового підприємства в районі промзони.

Станом на 09:27 міський голова Ігор Сапожко повідомив про пошкодження ще одного промислового підприємства. За його словами, постраждалих немає.

На місцях працюють оперативні служби, які фіксують наслідки російської атаки та ліквідовують їх.