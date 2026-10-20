Спасатели сообщили в Telegram, что пожар на пострадавшем объекте уже потушен, однако работы по разборке завалов продолжаются. На месте происшествия также дежурили и оказывали помощь психологи службы.

Что известно об атаке?

Вражеский обстрел пришелся на одну из общин Обуховского района, где расположено производственно-складское здание. В результате атаки конструкции получили существенные повреждения, возник сильный пожар. К сожалению, погибли 3 человека, еще 6 человек получили ранения.

Специалисты продолжают обследовать помещение и расчищать завалы. На месте также работали психологи ГСЧС.

Отметим, что страна-агрессорка каждый день терроризирует украинские города. Той же ночью беспилотники атаковали Львовщину, в области работала ПВО.