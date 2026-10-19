Там раздались взрывы. Подробности об атаке сообщает Максим Козицкий.

Что известно о взрывах во Львовской области?

Прежде всего заметим, что тревогу для региона объявили за несколько минут до 10 вечера. Речь шла о опасности дронов. Реактивный БпЛА на Львовщине курсом на Львов с запада, – предупреждали Воздушные силы.

Козицкий отмечал, что беспилотник летел очень быстро и быстро менял свой курс. В 22:05 БПЛА был на подлете во Львов. А в 22.20 стало известно о работе ПВО в регионе.

При этом по состоянию на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, власти смогут предоставить подробности впоследствии. В этом случае мы оперативно обновим материал.

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе. Следить за движением враждебных БПЛА вы можете в нашей хронологии.

Где еще гремели взрывы в последнее время?

Под ударом оказалось, в частности, Ровно – на город двигался реактивный дрон. Взрывы гремели и в Луцке. Ранее сообщалось об обстреле Хмельницкого. В результате обстрела фиксировали перебои со светом, повреждения. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Кроме того, россияне избивали по Киевщине. Еще один "Шахед" атаковал парк в Новой Водолаге Харьковской области, где погибли люди, в том числе трое детей.