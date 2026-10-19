Там пролунали вибухи. Подробиці атаки повідомляє Максим Козицький.

Що відомо про вибухи на Львівщині?

Передусім зауважимо, що тривогу для регіону оголосили за кілька хвилин до 10-ї вечора. Йшлося про дронову небезпеку.

Реактивний БпЛА на Львівщині курсом на Львів із заходу,

– попереджали Повітряні сили.

Козицький зазначав, що безпілотник летів дуже швидко й так само швидко змінював свій курс. О 22:05 БпЛА був на підльоті до Львова. А о 22:20 стало відомо про роботу ППО в регіоні.

При цьому, станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, влада зможе надати подробиці згодом. У такому разі ми оперативно оновимо матеріал.

Натомість закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні. Слідкувати за рухом ворожих БпЛА ви можете в нашій хронології.

Де ще гриміли вибухи останнім часом?

Під ударом опинилося, зокрема, Рівне – на місто рухався реактивний дрон. Вибухи гриміли й у Луцьку. Раніше повідомлялося про обстріл Хмельницького. Унаслідок обстрілу фіксували перебої зі світлом, пошкодження. На жаль, є жертви та поранені.

Окрім того, росіяни били по Київщині. Ще один "Шахед" атакував парк у Новій Водолазі на Харківщині, де загинули люди, зокрема троє дітей.