Про рух ворожих БпЛА та інших засобів нападу пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Насамперед, закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться карту