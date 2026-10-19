Про рух ворожих БпЛА та інших засобів нападу пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Насамперед, закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться карту

21:10, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Волині у напрямку Володимира з північного сходу.

Реактивні БпЛА на півночі Київщини у напрямку півночі Житомирщини.

21:08, 19 жовтня

Реактивні БпЛА на Вінниччині в р-ні Мурованих Курилівців та Могилів-Подільська курс західний.

20:54, 19 жовтня

Реактивні БпЛА на Полтавщині в р-ні Хоролу та Семенівки західним курсом.

20:53, 19 жовтня

Ударний БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:52, 19 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.

20:51, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Рівне зі сходу.

20:50, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Білу Церкву.

20:49, 19 жовтня

Реактивний БпЛА з Одещини на Вінниччину;

Реактивний БпЛА з Черкащини на схід Вінниччини.

20:34, 19 жовтня

Реактивні БпЛА на Житомирщині, повз н.п.Олевськ курсом на Рівненщину.

20:27, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Черкащині в р-ні Ірдиня курс західний.

20:26, 19 жовтня

Хмельниччина: реактивний БпЛА курсом на Старокостянтинів з півночі.

20:25, 19 жовтня

Волинь: реактивний БпЛА курсом на Ковель.

20:20, 19 жовтня

КАБи на Харківщину.

20:19, 19 жовтня

Хмельниччина реактивний - БпЛА на Шепетівку.

20:17, 19 жовтня

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Красятичі зі сходу.

20:16, 19 жовтня

Рівненщина: реактивний БпЛА повз Дубровицю, курс західний.

20:12, 19 жовтня

КАБи на Сумщину.

20:08, 19 жовтня

КАБи на Дніпропетровщину.

20:03, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Чернігівщині, повз Козелець на Київщину.

20:02, 19 жовтня

Реактивний БпЛА повз Кобеляки на Полтавщині у північно-західному напрямку.