Про рух ворожих БпЛА та інших засобів нападу пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про атаку?
Насамперед, закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де зараз тривога: дивіться карту
Реактивний БпЛА на Волині у напрямку Володимира з північного сходу.
Реактивні БпЛА на півночі Київщини у напрямку півночі Житомирщини.
Реактивні БпЛА на Вінниччині в р-ні Мурованих Курилівців та Могилів-Подільська курс західний.
Реактивні БпЛА на Полтавщині в р-ні Хоролу та Семенівки західним курсом.
Ударний БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА на Рівне зі сходу.
Реактивний БпЛА на Білу Церкву.
Реактивний БпЛА з Одещини на Вінниччину;
Реактивний БпЛА з Черкащини на схід Вінниччини.
Реактивні БпЛА на Житомирщині, повз н.п.Олевськ курсом на Рівненщину.
Реактивний БпЛА на Черкащині в р-ні Ірдиня курс західний.
Хмельниччина: реактивний БпЛА курсом на Старокостянтинів з півночі.
Волинь: реактивний БпЛА курсом на Ковель.
КАБи на Харківщину.
Хмельниччина реактивний - БпЛА на Шепетівку.
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Красятичі зі сходу.
Рівненщина: реактивний БпЛА повз Дубровицю, курс західний.
КАБи на Сумщину.
КАБи на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА на Чернігівщині, повз Козелець на Київщину.
Реактивний БпЛА повз Кобеляки на Полтавщині у північно-західному напрямку.