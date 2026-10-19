О передвижениях вражеских БПЛА и других средств нападения сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно об атаке?

Прежде всего, призываем вас помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту