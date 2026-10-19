О передвижениях вражеских БПЛА и других средств нападения сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно об атаке?
Прежде всего, призываем вас помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту
Реактивный БПЛА на Волыни в направлении Владимира с северо-востока. Реактивные БПЛА на севере Киевской области в направлении севера Житомирской области. Реактивные БПЛА в Винницкой области в районе Мурованых Куриловцев и Могилева-Подольского, курс – западный. Реактивные БПЛА в Полтавской области в районе Хорола и Семеновки, следуют на запад. Ударный БПЛА на Запорожье с юга. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области. Реактивный БПЛА в Ровно с востока. Реактивный БПЛА в Белой Церкви. Реактивный БПЛА из Одесской области в Винницкую область; Реактивный БПЛА из Черкасской области на восток Винницкой области. Реактивный БПЛА в Черкасской области, в районе Ирдыня, курс – западный. Хмельницкая область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Староконстантинова с севера. Волынь: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ковеля. УАБы в Харьковскую область. Хмельницкая область: реактивный БПЛА направляется на Шепетовку. Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся на Красятичи с востока. Ровенская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Дубровицы, курс – западный. УАБы в Сумскую область. УАБы в Днепропетровскую область. Реактивный БПЛА в Черниговской области, мимо Козельца в Киевскую область. Реактивный БПЛА пролетел мимо Кобеляков в Полтавской области в северо-западном направлении.
Реактивный БПЛА на Волыни в направлении Владимира с северо-востока.
Реактивные БПЛА на севере Киевской области в направлении севера Житомирской области.
Реактивные БПЛА в Винницкой области в районе Мурованых Куриловцев и Могилева-Подольского, курс – западный.
Реактивные БПЛА в Полтавской области в районе Хорола и Семеновки, следуют на запад.
Ударный БПЛА на Запорожье с юга.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области.
Реактивный БПЛА в Ровно с востока.
Реактивный БПЛА в Белой Церкви.
Реактивный БПЛА из Одесской области в Винницкую область;
Реактивный БПЛА из Черкасской области на восток Винницкой области.
Реактивный БПЛА в Черкасской области, в районе Ирдыня, курс – западный.
Хмельницкая область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Староконстантинова с севера.
Волынь: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ковеля.
УАБы в Харьковскую область.
Хмельницкая область: реактивный БПЛА направляется на Шепетовку.
Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся на Красятичи с востока.
Ровенская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Дубровицы, курс – западный.
УАБы в Сумскую область.
УАБы в Днепропетровскую область.
Реактивный БПЛА в Черниговской области, мимо Козельца в Киевскую область.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Кобеляков в Полтавской области в северо-западном направлении.