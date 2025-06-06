Там есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области и Киевскую ОВА.
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Какие последствия атаки на Киевщину
В результате атаки России в Броварском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Тогда как в Бучанском районе повреждены два частных дома. Еще один дом получил повреждения в Бориспольском районе.
По данным ОВА, все повреждения жилья незначительны. В зданиях в основном выбиты окна и двери, есть повреждения кровель.
Информации о пострадавших в полицию пока не поступало. Там уверяют, что уже фиксируют последствия комбинированной российской атаки на Киевщину и призывают быть бдительными и направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
Последствия атаки на Киевскую область / Фото Нацполиции
Добавим, что глава МВД Игорь Клименко сообщил, что сегодня во время ликвидации последствий вражеских ударов в Киеве погибли 3 спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям.