Там є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини та Київську ОВА.

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Які наслідки атаки на Київщину

Внаслідок атаки Росії у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Тоді як у Бучанському районі пошкоджено два приватних будинки. Ще один будинок зазнав пошкоджень у Бориспільському районі.

За даними ОВА, усі пошкодження житла незначні. В будівлях здебільшого вибиті вікна та двері, є пошкодження покрівель.

Інформації про постраждалих до поліції наразі не надходило. Там запевняють, що вже фіксують наслідки комбінованої російської атаки на Київщину та закликають бути пильними й прямувати до укриття у випадку оголошення повітряної тривоги.

Наслідки атаки на Київщину / Фото Нацполіції

Додамо, що глава МВС Ігор Клименко повідомив, що сьогодні під час ліквідації наслідків ворожих ударів у Києві загинуло 3 рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.