В результате этой атаки пострадало 14 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кировоградскую ОГА.

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Что известно о состоянии пострадавших из-за атаки

По данным директора департамента здравоохранения Олега Рыбальченко, во время российской атаки служба экстренной медицинской помощи получила 6 одновременных обращений. Из-за взрыва на Кировоградщине было привлечено 4 медицинские бригады.

В течение ночи медицинскую помощь оказали 14 пострадавшим, половина из них – дети. Трех пострадавших пришлось госпитализировать. Среди них мужчина в возрасте 49 лет в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации с большим объемом ожогов, а комбинированная травма осложняется наличием множественных переломов.

На сегодня состояние мужчины стабилизировалось. Но объемы поражения не позволяют говорить о каких-то определенных четких прогнозах. Два человека были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Это супружеская пара. У них были множественные повреждения,

– сообщает Рыбальченко.

Он добавляет, что мужчину и женщину прооперировали и перевели в стационар. Другим пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Отметим, что эта атака на Кропивницкий стала самой массированной за время войны. Тогда Россия ударила по городу по меньшей мере 21 беспилотником. В результате атаки 14 человек пострадали, повреждены жилые дома в частном секторе и многоэтажки.