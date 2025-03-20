Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Смотрите также Кропивницкий пережил самую массированную атаку БпЛА: все о циничных ударах россиян

Как Россия била по Кропивницкому

Правоохранители рассказали, что делали во время обстрелов.

Ночью 20 марта состоялась самая массовая атака на город за все время полномасштабной войны. Уже после первого вражеского прилета на место происшествия прибыли патрульные и перекрыли подъезды к территории, которая была под обстрелами. Когда взрывы временно затихали и появлялась возможность проводить эвакуацию, мы дом за домом, квартира за квартирой проверяли, не было ли среди руин раненых, а также как можно быстрее вывозили местных жителей,

– сказано в заметке.

К счастью, никто не погиб, но в результате атаки в Кропивницком есть много раненых.

Атака дронами по Кропивницкому: смотрите видео с камер полицейских

Ролик демонстрирует, как работает полиция в Украине во время войны. Они слышат, как летят "Шахеды", ложатся на землю, а потом во время обстрела бегут по домам помогать людям.

Это могло бы показаться кадрами из фильма, если бы это не было жестокой реальностью. На то, чтобы эвакуировать жителей дома, есть 5 минут – именно через столько прилетит дрон. А в здании ведь и дети, и старики, и животные...

Россияне же заявили, что Украина сама виновата в атаке. Но почему-то призвали США наказать Украину и перестать предоставлять ей помощь и разведданные.