Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Як Росія била по Кропивницькому

Правоохоронці розповіли, що робили під час обстрілів.

Уночі 20 березня відбулась наймасовіша атака на місто за весь час повномасштабної війни. Уже після першого ворожого прильоту на місце події прибули патрульні та перекрили під'їзди до території, яка була під обстрілами. Коли вибухи тимчасово затихали і з'являлася можливість проводити евакуацію, ми будинок за будинком, квартира за квартирою перевіряли, чи не було серед руїн поранених, а також якнайшвидше вивозили місцевих мешканців,

– сказано в дописі.

На щастя, ніхто не загинув, але внаслідок атаки у Кропивницькому є багато поранених.

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Ролик демонструє, як працює поліція в Україні під час війни. Вони чують, як летять "Шахеди", лягають на землю, а потім під час обстрілу біжать по домівках допомагати людям.

Це могло би видатися кадрами з фільму, якби це не було жорстокою реальністю. На те, щоб евакуювати жителів будинку, є 5 хвилин – саме через стільки прилетить дрон. А в будівлі ж і діти, і старенькі, і тварини...

Росіяни ж заявили, що Україна сама винна в атаці. Але чомусь закликали США покарати Україну та перестати надавати їй допомогу та розвіддані.