Стреляют вслепую: в Крыму тревога из-за ударов по аэродромам Бельбек и Кача
- Вечером 22 декабря в оккупированном Крыму слышали взрывы в разных локациях.
- Они были не только над аэродромами, но и вблизи ТЭС.
Вечером 22 декабря в оккупированном Крыму была тревога. Известно о взрывах в ряде локаций.
Детали собрал 24 Канал.
Что известно об атаке на Крым 22 декабря?
Российские мониторинговые группы, которые пишут о тревогах, информировали, что есть угроза для Крыма из-за беспилотников.
Над центром Севастополя были взрывы, впоследствии стало известно, что вдоль берега в районе аэропорта Бельбек летел дрон. Оккупанты подсвечивали его и пытались стрелять по нему.
Впоследствии подсвечивали цели на аэродроме Кача и стреляли трассирующими пулями. Там даже включили синие прожекторы.
А на Бельбеке россияне стреляли будто вслепую.
Все правильно: российская ПВО слепая после того, как хорошие дроны и хорошие ракеты уничтожили кучу РЛС в Крыму,
– иронизирует паблик "Крымский ветер".
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, якобы военные продолжают отражать атаку ВСУ. Однако он предупредил, что есть опасность из-за пуль ПВО и что "могут упасть разгонные блоки от ракет".
Сильные взрывы раздавались в районе Балаклавской ТЭС, над центром Севастополя, Инкерманом и над Бельбеком.
Кроме этого, дроны могли лететь над селом Перевальное, где расположена авиабаза Черноморского флота России. Была угроза и для Таврической ТЭС.
О последствиях атаки по Крыму пока нет данных.
Бельбек был под ударом несколько дней назад
Совсем недавно, 18 декабря, СБУ ударила по этому аэродрому. Тогда было уничтожено МиГ-31 и ПВО на сотни миллионов долларов