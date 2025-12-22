Детали собрал 24 Канал.

Что известно об атаке на Крым 22 декабря?

Российские мониторинговые группы, которые пишут о тревогах, информировали, что есть угроза для Крыма из-за беспилотников.

Над центром Севастополя были взрывы, впоследствии стало известно, что вдоль берега в районе аэропорта Бельбек летел дрон. Оккупанты подсвечивали его и пытались стрелять по нему.

Впоследствии подсвечивали цели на аэродроме Кача и стреляли трассирующими пулями. Там даже включили синие прожекторы.

А на Бельбеке россияне стреляли будто вслепую.

Все правильно: российская ПВО слепая после того, как хорошие дроны и хорошие ракеты уничтожили кучу РЛС в Крыму,

– иронизирует паблик "Крымский ветер".

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, якобы военные продолжают отражать атаку ВСУ. Однако он предупредил, что есть опасность из-за пуль ПВО и что "могут упасть разгонные блоки от ракет".

Сильные взрывы раздавались в районе Балаклавской ТЭС, над центром Севастополя, Инкерманом и над Бельбеком.

Кроме этого, дроны могли лететь над селом Перевальное, где расположена авиабаза Черноморского флота России. Была угроза и для Таврической ТЭС.

О последствиях атаки по Крыму пока нет данных.

Бельбек был под ударом несколько дней назад

Совсем недавно, 18 декабря, СБУ ударила по этому аэродрому. Тогда было уничтожено МиГ-31 и ПВО на сотни миллионов долларов