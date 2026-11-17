Об этом сообщает издание Times со ссылкой на офицера, причастного к планированию операции.

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Что известно о поражении Крымского моста

Для нанесения точных ударов украинские военные впервые скоординировали работу дронов и ракет через альтернативный канал передачи данных.

Впервые в истории мы использовали все эти дроны для передачи видеосигналов ракетам, чтобы те могли поражать конкретные точки на мосту. Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink– пояснил собеседник.

По словам офицера, разрушение моста продемонстрировало способность сил обороны проводить сложные ударные миссии автономно. Это стало критически важным после недавних системных сбоев в работе терминалов компании SpaceX в зоне боевых действий.

Военный добавил, что атаку намеренно спланировали как символический жест накануне запланированных переговоров Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, чтобы наглядно продемонстрировать слабость Кремля перед союзниками и оппонентами.

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Удар был нанесен совместными силами нескольких подразделений

Спецоперация имела комбинированный формат и требовала взаимодействия многих родов войск. К выполнению задачи были привлечены ракетные войска, операторы 7-го центра глубинного поражения "Птицы Мадяра", 1-я отдельная бригада беспилотных систем специального назначения, СБУ, Военно-морские силы и Силы специальных операций.

В результате первого скоординированного огневого удара арка моста отклонилась примерно на 15 градусов, а в результате второго – автомобильный пролет обрушился.

Силы обороны Украины наносили удары по объекту отечественными ракетами и беспилотниками. Владимир Зеленский назвал это в ответ на удары России и анонсировал новые операции.