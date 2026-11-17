Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, огневое поражение вражеского объекта стало результатом слаженной работы Службы безопасности Украины, Министерства обороны и всех подразделений Сил обороны. Глава государства отдельно отметил бойцов центра специальных операций "Альфа" СБУ, которые принимали участие в реализации плана.

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По словам главы государства, Украина неоднократно призывала агрессора прекратить террор против гражданской инфраструктуры, энергосистемы и судоходства. Поскольку Россия каждый раз выбирает дальнейшую эскалацию войны, украинские силы ответили прямым ударом по логистическому коридору оккупантов.

Мы давно говорили России, что хватит бить по мостам, по городам и селам, по энергетике, по железной дороге, по судам с зерном. Хватит войны. Но каждый раз Россия выбирает новую эскалацию. Поэтому украинские ракеты, украинские дроны снова достигли ключевой российской военной артерии на юге– заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что для проведения операции военные использовали образцы исключительно украинского вооружения, которые были профинансированы государством и переданы подразделениям. Среди задействованных средств – крылатые ракеты "Нептун", реактивные беспилотники Ан-197, созданные на базе дрона "Лютый", а также аппараты "Довбуш", "Вендета", "Да Винчи", "Сичень", "Mich-2000", "Ruta", "Паляница", FP-1 и FP-5 "Фламинго". Президент также заверил, что впереди будут и другие операции в ответ на российское вторжение.

Сегодня состоялась встреча в формате Рамштайн. Министр обороны Украины Хмара и команда Украины представили там приоритеты нашей обороны

Приоритеты защиты воздушного пространства на Рамштайне

Параллельно 17 ноября состоялась очередная встреча в формате Рамштайн, где украинская делегация во главе с министром обороны Украины Хмарой представила срочные запросы украинской армии. Ключевым акцентом переговоров стало усиление противовоздушной обороны и поставки ракет для зенитных комплексов Patriot и NASAMS.

Отдельным пунктом повестки дня остается наращивание потенциала боевой авиации. Киев ведет активный диалог с международными союзниками с целью увеличения имеющегося парка истребителей F-16 и обеспечения их всеми необходимыми компонентами.

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В то же время украинское руководство призвало партнеров предоставить новые дальнобойные средства, способные нивелировать угрозу со стороны российских и северокорейских баллистических комплексов. Зеленский отметил, что передача западных технологий и ракет позволит эффективно поражать российские пусковые установки и производственные мощности врага.

Это был бы самый дешевый и самый быстрый способ защитить наши города, наши общины и положить конец этой войне– подытожил президент, поблагодарив союзников за новые пакеты поддержки.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее министр обороны обсудил с канадскими коллегами вопрос об ускорении передачи противобаллистических ракет PAC-3 и авиационных снарядов для F-16. Кроме того, Силы обороны продолжают реализацию плана дальнобойных санкций для нанесения ударов по военным предприятиям на территории России.