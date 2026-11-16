Зеленский утвердил новые дальнобойные операции и назвал приоритеты Украины на "Рамштайне"

Потребности и ключевые задачи Сил обороны на встрече представит министр обороны Евгений Хмара. Подробности предстоящих переговоров сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Adv

популярные видео

На чем сосредоточится Киев

Глава государства отметил, что главный фокус встречи будет направлен на получение ракет-перехватчиков для систем ПВО и своевременное обеспечение боевой авиации необходимой амуницией.

Кроме того, стороны обсудят привлечение дополнительного финансирования для наращивания производства беспилотников, а также придания большего импульса совместным оборонным предприятиям с союзниками.

Скорость нашей работы должна увеличиваться и каждый день должна давать Украине и партнерам результаты. Рассчитываю на содержательную встречу– добавил Зеленский.

Министр обороны также доложил президенту о выполнении плана дальнобойных санкций. "Наши украинские дистрайки достигают определенных целей. Утвердил новые операции", анонсировал Зеленский.

Ранее Евгений Хмара провел переговоры с канадской стороной по ускорению поставок боеприпасов для истребителей F-16 и противобаллистических ракет PAC-3.