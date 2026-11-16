Зеленський затвердив нові далекобійні операції та назвав пріоритети України на "Рамштайні"

Зеленський і Хмара окреслили пріоритети України на "Рамштайні" / Telegram: Zelenskiy / Official

Володимир Зеленський про підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", запланованого на 17 листопада. Пріоритетами України стануть перехоплювачі для ППО та амуніція для авіації.

Потреби та ключові завдання Сил оборони на зустрічі представить міністр оборони Євгеній Хмара. Деталі майбутніх переговорів повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі. Adv популярні відео На чому зосередиться Київ Глава держави зазначив, що головний фокус зустрічі буде спрямований на отримання ракет-перехоплювачів для систем ППО та своєчасне забезпечення бойової авіації необхідною амуніцією. Крім того, сторони обговорять залучення додаткового фінансування для нарощування виробництва безпілотників, а також надання більшого імпульсу спільним оборонним підприємствам із союзниками. Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати. Розраховую на змістовну зустріч– додав Зеленський. Міністр оборони також доповів президенту щодо виконання плану далекобійних санкцій. "Наші українські дипстрайки досягають визначених цілей. Затвердив нові операції", анонсував Зеленський. Раніше Євгеній Хмара провів переговори з канадською стороною щодо пришвидшення постачання боєприпасів для винищувачів F-16 та протибалістичних ракет PAC-3.

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