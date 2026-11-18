О технологической автономии и ударах по территории России в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

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Как Украина применила альтернативную связь и ракеты "Фламинго"?

По его словам, Украина продемонстрировала способность создавать системы навигации и управления, автономные от иностранных сетей. Это критически важно, учитывая горький опыт постоянных отключений связи во время боевых задач.

Эксперт обратил внимание на анализ видеозаписей пролета ракеты "Фламинго", которая наносила удар по мосту. Ее скорость между пролетами достигала примерно 400 километров в час.

Это точно не Starlink, потому что на такой скорости сейчас Starlink фактически падает, ложится и не может использоваться. А ракеты летели, поэтому у нас есть что-то альтернативное– подчеркнул обозреватель.

Он отметил, что издание The Times сообщало об использовании украинских дронов для ретрансляции сигнала. В то же время у специалистов есть и другие скрытые возможности, о которых оккупантам знать не следует.

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Почему Starshield дал сбой и что это означает для ударов по России?

Пехньо обратил внимание на то, что технические ограничения системы Starshield странным образом возникли именно во время подготовки операции против Крымского моста и в период усиленного политического давления на Киев.

Он убежден, что американские военные осознавали намерения Украины нанести удар. Удачная атака стала четким ответом на попытки склонить страну к капитуляционным решениям.

Альтернативные каналы позволяют украинским защитникам поражать цели и на территории России. В частности, той же ночью был поражен 200-метровый мост через Миусский канал в Ростовской области, который входит в сухопутный коридор врага.

Кроме того, министр обороны Евгений Хмара недавно заявил, что начиная с сентября Силы обороны уничтожили 12 вражеских пусковых установок, что также свидетельствует об эффективности новых каналов обнаружения и связи.

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Эксперт о технологической автономии и ударах по территории России: видео

Каковы реальные потери врага и что происходит на фронте?

Комментируя заявление народного депутата Федора Вениславского о потерях россиян в соотношении 1 к 50 или 1 к 70, Пехньо назвал эти данные фантастическими и завышенными.

Он отметил, что наиболее взвешенные оценки на самых активных участках фронта составляют 1 к 8 или 1 к 9. Россияне продолжают непрерывное давление благодаря единственному сохранившемуся инструменту – большому количеству живой силы.

Несмотря на это, масштабное наступление оккупантов сузилось до направлений Константиновки и Доброполья. В то же время украинские бойцы контратакуют, в частности на Александровском направлении, где уже удалось освободить более 800 квадратных километров территории.