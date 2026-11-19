Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Dnipro Osint Гарбуз.

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Что видно на снимках?

Украинские военные нанесли еще один удар по Керченскому мосту утром 19 ноября. Для атаки использовались отечественные ракеты "Нептун".

Аналитики продемонстрировали фото поражения Крымского моста.

Результаты украинского удара / Dnipro Osint Гарбуз

На снимке зафиксированы три повреждения автомобильного полотна и еще 2–3 – железнодорожного.

Последствия атаки на мост / Dnipro Osint Гарбуз

Реконструкция удара по Керченскому мосту: смотрите видео

Во время встречи в китайском Шэньчжэне Дональд Трамп рассказал о реакции Владимира Путина на атаку по Крымскому мосту. По словам главы Белого дома, российский диктатор был разъярен.