У мережі показали наслідки ударів по Керченському мосту / Getty Images (ілюстративне)

У четвер, 19 листопада, українські військові знову завдали удару по Кримському мосту. OSINT-канали опублікували фото, на яких можна побачити масштаб пошкоджень об'єкта.

Відповідні кадри опублікував телеграм-канал Dnipro Osint Гарбуз. Adv популярні відео Що видно на знімках? Українські військові завдали ще одного удару по Керченському мосту вранці 19 листопада. Для атаки використовували вітчизняні ракети "Нептун". Аналітики продемонстрували фото ураження Кримського мосту. Результати українського удару / Dnipro Osint Гарбуз На знімку зафіксували три пошкодження автомобільного полотна та ще 2-3 – залізничного. Наслідки атаки на міст / Dnipro Osint Гарбуз Реконструкція удару по Керченському мосту: дивіться відео Під час зустрічі у китайському Шеньчжені Дональд Трамп розповів про реакцію Володимира Путіна на атаку по Кримському мосту. За словами очільника Білого дому, російський диктатор був розлючений.

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