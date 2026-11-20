Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Что известно о последствиях атаки на Львовскую область?

В частности, на улице Лазаренко во Львове упали обломки российского ударного беспилотника типа "Шахед". В результате были повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна.

Еще одну часть ракеты обнаружили на тротуаре на улице Пулюя. На месте работают спасатели.

Кроме того, в селе Лисиничи поврежден частный дом. По предварительным данным, пострадавших и пожара нет.

После отбоя воздушной тревоги соответствующие службы обследуют поврежденные здания. Информацию о последствиях атаки будут уточнять.

По состоянию на 08:00 трамвай №3 временно не курсирует

Из-за отсутствия электроэнергии на подстанции, питающей трамвайную линию, трамвай №3 пока не может курсировать. О возобновлении движения сообщим дополнительно.

Из-за российской атаки по распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Вражеская атака продолжается. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.