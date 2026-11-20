Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Що відомо про наслідки атаки на Львівщину?

Зокрема, на вулиці Лазаренка у Львові впали уламки російського ударного безпілотника типу "Шахед". Унаслідок цього пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна.

Ще одну частину ракети виявили на тротуарі на вулиці Пулюя. На місці працюють рятувальники.

Крім того, у селі Лисиничі пошкоджено приватний будинок. За попередніми даними, постраждалих і пожежі немає.

Після відбою повітряної тривоги відповідні служби обстежать пошкоджені будівлі. Інформацію про наслідки атаки уточнюватимуть.

Станом на 08:00 трамвай №3 тимчасово не курсує

Через відсутність електроенергії на підстанції, яка живить трамвайну лінію, трамвай №3 наразі не може курсувати. Про відновлення руху повідомимо додатково.

Через російську атаку за розпорядженням "Укренерго" у Львові та області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.

Ворожа атака триває. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.