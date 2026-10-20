Об этом сообщил "Суспильному" глава Новояворовской территориальной общины Владимир Мацелюх.

Какова ситуация в Новояворовске

Аварийное отключение также коснулось близлежащих сел, подключенных к линиям государственной компании. В то же время часть населенных пунктов общины остается с электричеством благодаря другим поставщикам.

Сейчас полностью без света находится город Новояворовск. Это все абоненты и близлежащие села, которые обслуживает Укрэнерго. Но у нас есть часть общины со светом, часть без света, потому что у нас разные поставщики. Больше всего людей – около 30 тысяч – сейчас остались без света в Новояворовске,

– отметил Владимир Мацелюх.

Глава общины подчеркнул, что из-за отключения электричества в городе полностью прекратилась подача воды. Коммунальные объекты оперативно перевели на автономные генераторы, поэтому питьевую воду жителям будут подавать по специальному почасовому графику.

Российские атаки на энергосистему Львовской области продолжались более полусуток. В ночь на 20 октября российские войска применили реактивные беспилотники, было зафиксировано несколько прямых попаданий по территории инфраструктурного объекта.

Днем российская армия нанесла повторный удар по энергетике региона. Начальник Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявил, что в результате очередной воздушной тревоги и обстрела пострадал один человек.