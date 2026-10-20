Про це повідомив Суспільному голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх.

Яка ситуація у Новояворівську

Аварійне відключення також торкнулося довколишніх сіл, підключених до ліній державної компанії. Водночас частина населених пунктів громади залишається зі струмом завдяки іншим постачальникам.

Зараз повністю без світла місто Новояворівськ. Це всі абоненти, довколишні села, яких обслуговує Укренерго. Але в нас є частина громади зі світлом, частина без світла, бо в нас є різні постачальники. Найбільше людей – це під 30 тисяч зараз без світла у Новояворівську,

– зазначив Володимир Мацелюх.

Очільник громади підкреслив, що через знеструмлення у місті повністю зупинилася подача води. Комунальні об'єкти оперативно перевели на автономні генератори, тому питну воду мешканцям подаватимуть за спеціальним погодинним графіком.

Російські атаки на енергетичну систему Львівської області тривали понад пів доби. У ніч проти 20 жовтня війська Росії застосували реактивні безпілотники — зафіксовано кілька прямих влучань по території інфраструктурного об'єкта.

Вдень російська армія завдала повторного удару по енергетиці регіону. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що внаслідок чергової повітряної тривоги та обстрілу постраждала одна людина.