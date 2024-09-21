В Офисе генпрокурора заявили, что трагедия произошла в селе Веролюбовка Константиновской городской территориальной общины во время раздачи гуманитарной помощи. К сожалению, получили ранения работники Красного Креста, есть погибшие.
Смотрите также Украина и Красный Крест отреагировали на обстрел грузовика с гуманитаркой в Донецкой области
Что выяснил Офис генпрокурора
Войска государства-агрессора из ствольной артиллерии нанесли удар по 3 автомобилям Международного Комитета Красного Креста в селе Веролюбовка Константиновской городской территориальной общины во время раздачи гуманитарной помощи,
– рассказали в Офисе генкрора.
Там открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Ведь в результате обстрела россиян:
- пострадали 5 работников Международного Комитета Красного Креста;
- на месте атаки погибли трое мужчин, двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
Правоохранители по состоянию на 21 сентября 2024 года:
- установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного дрона;
- изъяли с места происшествия обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.
Осмотрев место происшествия и проведя следственные действия, экспертизы и допросы свидетелей установили, что Россия осуществила по Веролюбовке в Донецкой области:
- артиллерийский обстрел – двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152 миллиметра;
- беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет", находящимся только на вооружении вооруженных сил России.
Снаряды 152 миллиметра использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и барражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БПЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста,
– заявил генпрокурор Андрей Костин.
Проанализировав следы повреждений окружающих зданий и автомобилей и зафиксированные места попаданий боеприпасов, предварительно определено, что прилет был с огневых позиций артиллерийских подразделений, которые, вероятно, размещались в районе села Ягодное Бахмутского района Донецкой области – то есть с территории, которая оккупирована российскими войсками.
Офис генпрокурора рассказал, что на оккупированной территории, с которой осуществлен выстрел, в ведении боевых действий участвуют:
- ️1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии;
- ️артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады.
Смотрите также Россияне обстреляли машины гуманитарной миссии Красного Креста в Донецкой области, есть погибшие
Известно, что вышеупомянутые российские подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами калибра 152 миллиметра и ударные беспилотники "Ланцет".
18 сентября 2024 года, с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи, решением Совета обороны Донецкой области введен в действие запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых общинах области без соответствующего согласования с ОВА,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Там добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.