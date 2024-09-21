В Офисе генпрокурора заявили, что трагедия произошла в селе Веролюбовка Константиновской городской территориальной общины во время раздачи гуманитарной помощи. К сожалению, получили ранения работники Красного Креста, есть погибшие.

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Что выяснил Офис генпрокурора

Войска государства-агрессора из ствольной артиллерии нанесли удар по 3 автомобилям Международного Комитета Красного Креста в селе Веролюбовка Константиновской городской территориальной общины во время раздачи гуманитарной помощи,

– рассказали в Офисе генкрора.

Там открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Ведь в результате обстрела россиян:

пострадали 5 работников Международного Комитета Красного Креста;

на месте атаки погибли трое мужчин, двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Правоохранители по состоянию на 21 сентября 2024 года:

установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного дрона;

изъяли с места происшествия обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.

Осмотрев место происшествия и проведя следственные действия, экспертизы и допросы свидетелей установили, что Россия осуществила по Веролюбовке в Донецкой области:

артиллерийский обстрел – двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152 миллиметра;

беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет", находящимся только на вооружении вооруженных сил России.

Снаряды 152 миллиметра использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и барражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БПЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста,

– заявил генпрокурор Андрей Костин.

Проанализировав следы повреждений окружающих зданий и автомобилей и зафиксированные места попаданий боеприпасов, предварительно определено, что прилет был с огневых позиций артиллерийских подразделений, которые, вероятно, размещались в районе села Ягодное Бахмутского района Донецкой области – то есть с территории, которая оккупирована российскими войсками.

Офис генпрокурора рассказал, что на оккупированной территории, с которой осуществлен выстрел, в ведении боевых действий участвуют:

️1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии;

️артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады.

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Известно, что вышеупомянутые российские подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами калибра 152 миллиметра и ударные беспилотники "Ланцет".

18 сентября 2024 года, с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи, решением Совета обороны Донецкой области введен в действие запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых общинах области без соответствующего согласования с ОВА,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.