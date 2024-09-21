В Офісі генпрокурора заявили, що трагедія трапилась у селі Віролюбівка Костянтинівської міської територіальної громади під час роздачі гуманітарної допомоги. На жаль, зазнали поранень працівники Червоного Хреста, є загиблі.

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Що з'ясував Офіс генпрокурора

Війська держави-агресора зі ствольної артилерії завдали удару по 3 автомобілям Міжнародного Комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка Костянтинівської міської територіальної громади під час роздачі гуманітарної допомоги,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Там відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Адже внаслідок обстрілу росіян:

постраждало 5 працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста;

на місці атаки загинули троє чоловіків, двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм.

Правоохоронці станом на 21 вересня 2024 року:

встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного дрона;

вилучили з місця події уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.

Оглянувши місце події та провівши слідчі дії, експертизи та допити свідків встановили, що Росія здійснила по Віролюбівці на Донеччині:

артилерійський обстріл – двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152 міліметри;

безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні збройних сил Росії.

Снаряди 152 міліметри використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста,

– заявив генпрокурор Андрій Костін.

Проаналізувавши сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів та зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначено, що прильот був з вогневих позицій артилерійських підрозділів, які, ймовірно, розміщувались у районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області – тобто з території, яка окупована російськими військами.

Офіс генпрокурора розповів, що на окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь:

️1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії;

️артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади.

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Відомо, що вищезгадані російські підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами калібру 152 міліметри та ударні безпілотники "Ланцет".

18 вересня 2024 року, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Там додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.