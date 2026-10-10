Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Какова ситуация в московских аэропортах?

Мониторинговые каналы зафиксировали задержку около авиарейсов в Внуково, Домодедово и Шереметьево. В частности, во Внуково таких рейсов более 100, в Шереметьево – около 80, а в Домодедово – несколько десятков.

В московских аэропортах задерживаются сотни рейсов: смотрите видео

Российские СМИ уже жалуются, что этот ночной налет стал одним из крупнейших за последние несколько лет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 9 октября до утра 10 октября в направлении Московского региона летели 403 беспилотника. Большинство из них перехватили вдали от столицы, еще 25 уничтожили при подлете к Москве.

Из-за налета дронов на российскую столицу в аэропортах произошел коллапс: смотрите видео

Помимо ударных дронов, в небе над вражеской столицей были замечены также неизвестные воздушные шары. Из-за такого массированного присутствия объектов в воздухе главные аэропорты Москвы оказались полностью парализованы.

По данным Росавиации, по состоянию на 8:50 ограничения сняты, однако расписание рейсов продолжают корректировать.

Россияне не ожидали такой ситуации в аэропортах: смотрите видео

Напомним, что накануне, 9 октября, в Москве уже раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. Тогда местные жители также фиксировали в небе воздушные шары с подвешенными объектами, из-за чего пришлось отменить около 150 рейсов.

А несколькими днями ранее, 6 октября, более сотни беспилотников атаковали на Московскую область, вызвав масштабный пожар на стратегической нефтебазе "Володарская".