Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Что известно о взрывах в Москве
Отмечается, что на юге Москвы сработала "певео".
В городе прямо сейчас звучит воздушная тревога. Объявлен "красный уровень опасности".
Местные жители делятся кадрами "сбитых" целей в небе, а также – расположением ЗРК на крышах домов.
Атака на Москву: смотрите видео
ЗРК в Москве: смотрите видео
Утверждается, что в небе над Москвой – воздушные шары с подвешенными объектами.
Из-за атаки задержано или отменено около 150 авиарейсов, аэропорты закрыты.
Российские телеграм-каналы сообщают, что "сильный грохот" напугал жителей Капотни, Котельников, Люблино, Царицыно, Чертаново и других районов.
Ситуация в московском аэропорту: смотрите видео
Тем временем в российской Самаре догорает крупнейший в Европе резервуарный парк. ЛВДС "Самара" подвергся атаке уже дважды – 2 и 8 октября.