Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Николаева Александр Матюшенко, отметив, что среди пострадавших есть парень, которого удалось вытащить из-под завалов. Поисковые работы продолжаются, под завалами может находиться еще одна женщина.

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"Главное, что живы": николаевцы вспомнили ночную атаку

По словам корреспондента, в результате ночной атаки на Николаев повреждены офисные помещения и частные дома, а именно 12, в разных районах города. В одном доме российский дрон полностью разрушил два верхних этажа. Директор департамента ЖКХ Николаева отметил, что оценки разрушений до сих пор продолжаются.

По сообщению Николаевской ОГА, в результате ночной атаки погиб один человек, ранены 5 человек. Среди них – 17-летний парень, которого достали из-под завалов. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Мы остались без дома. Квартиру уничтожили. Ни вещей, ни документов, ни денег. Однако это все мелочи, потому что самое главное, что из-под завалов спасли живого сына,

– сказали родители парня.

По информации ГСЧС, в городе зафиксировано 5 пожаров. Самые масштабные последствия атаки есть в Заводском районе Николаева, где оккупанты попали в пятиэтажку.

"Все черное, все побито, двери и окна вырвало. Слава Богу, что живы", – прокомментировал житель дома.

Матюшенко добавил, что на месте атак развернуты пункты экстренной медицинской помощи, также работают волонтеры, аварийные бригады и представители правоохранительных органов. От ГСЧС работают 45 сотрудников и 9 единиц спецтехники.

Поисково-спасательная операция продолжается. К сожалению, до сих пор нет связи с одной женщиной.