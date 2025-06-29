Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения главы Николаевской ОГА Виталия Кима в эфире "Мы Украина".

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Ночной обстрел Николаева

Оккупанты атаковали Николаев, использовав ракеты и дроны. Под ударом был объект инфраструктуры, в результате атаки возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания, известно, что пострадавших нет.

Виталий Ким объяснил, что ночью по Николаеву ударили шесть баллистических ракет, запущенных из Крыма. Он подчеркнул, что подобных атак на город давно не было.

Три вражеские ракеты были с кассетными боевыми частями, три – с обычными. Ким подытожил, что в целом в городе ситуация остается напряженно стабильной.

Всего в ночь на 29 июня враг запустил по Украине 537 средств воздушного нападения. По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона обезвредила 475 средств воздушного нападения.