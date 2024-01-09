В результате массированной ракетной атаки по Новомосковску возник пожар. Правоохранители показали первые минуты после обстрела.

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Последствия обстрела Новомосковска

Правоохранители обнародовали видео из своих бодикамер, на котором видны первые минуты после утреннего обстрела города. Полицейские прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки. На кадрах видно, как они помогают пострадавшим людям и оказывают медицинскую помощь.

Полицейские показали первые минуты атаки на Новомосковск: смотрите видео

Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто полицейских.

Что известно о пострадавших в Новомосковске

По состоянию на 8 января было известно, что в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. Еще 11 человек находятся в медучреждении. Из них четверо – дети.