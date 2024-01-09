Внаслідок масованої ракетної атаки по Новомосковську виникла пожежа. Правоохоронці показали перші хвилини після обстрілу.
Дивіться також Росія масовано атакувала Україну "Кинджалами" й не тільки: все, що відомо про обстріл 8 січня
Наслідки обстрілу Новомосковська
Правоохоронці оприлюднили відео зі своїх бодікамер, на якому видно перші хвилини після ранкового обстрілу міста. Поліцейські прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки. На кадрах видно, як вони допомагають постраждалим людям та надають домедичну допомогу.
Поліцейські показали перші хвилини атаки на Новомосковськ: дивіться відео
Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто поліцейських.
Що відомо про постраждалих у Новомосковську
Станом на 8 січня було відомо, що у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. Ще 11 людей перебувають у медзакладі. З них четверо – діти.
- Зазначимо, що 8 січня ворог знову масовано атакував Україну, обстрілявши Харківщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину та Запоріжжя.
- Відомо про 45 поранених та 5 загиблих, 3 яких – жителі Хмельницької області.
- Найбільше ракет ворог використав проти східний регіонів, атакувавши їх балістикою.