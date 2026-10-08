Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, в городе сразу после объявления тревоги среди людей на заправочных станциях возникла паника.

Как россияне устремились на АЗС после атаки на Омский НПЗ?

Автомобилисты массово отправились скупать топливо, что привело к значительному затруднению движения на подъездах к станциям.

Имеющиеся кадры свидетельствуют о километровых очередях из машин, водители которых пытаются заправить полные баки и дополнительные канистры. Местные жители опасаются перебоев с поставками топлива в регионе.

Беспокойство вызвано тем, что предприятие является одним из ключевых объектов нефтепереработки в России и имеет критическое значение для топливного обеспечения.

Именно Омский НПЗ стал мишенью для дронов FP-1. Беспилотники преодолели более 2500 километров, чтобы добраться до объекта и успешно прорвать оборону.

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Какова ситуация на Омском НПЗ: смотрите видео

Следует отметить, что украинские Силы обороны изменили тактику ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре. Если раньше основными целями были преимущественно нефтеперерабатывающие заводы, то теперь все чаще поражают линейно-производственные диспетчерские станции (ЛВДС) – важные узлы, через которые смешивают, распределяют и закачивают топливо в магистральные трубопроводы.

Еще одним направлением стали морские перевозки России. Удар надводным дроном по танкеру у Сочи показал уязвимость российского теневого флота.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, в комментарии для 24 Канала объяснил новую тактику Украины и причины ударов по нефтяным узлам, хранилищам, морской логистике и аэродромам. По его мнению, системное поражение этих объектов способно ослабить российскую экономику и снабжение армии.