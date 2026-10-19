О повреждениях свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные телеграм-каналом "Абсолютно надежный источник".

Что известно о последствиях для нефтяных объектов?

На Петербургском нефтяном терминале серьезные повреждения получили три резервуара, один из которых сгорел дотла. Огонь повредил РВС-15000 и два РВС-10000, а в нескольких других резервуарах пострадала внешняя обшивка.

Существенные потери понесла и крупнейшая нефтебаза города – "Ручьи". На ее территории прямым попаданием полностью уничтожен резервуар РВС-5000 и поврежден еще один резервуар типа РВС-1000.

Пожар на складе Ozon и повреждение дата-центра

Удар беспилотников также привел к разрушениям в логистическом секторе региона. На кадрах видно, что в Колпинском районе выгорела почти треть общей площади логистического фулфилмент-центра Ozon.

Повреждения получил и дата-центр "ВКонтакте" под Петербургом. Там в результате ударов пробита крыша и повреждены стены, а внутри здания спутник зафиксировал следы пожара.

Поврежденные обстрелом российские объекты: смотрите спутниковые снимки

Поражение мостов и замалчивание пропагандой

Помимо топливных и складских мощностей, удары пришлись на транспортные артерии. На снимках заметны повреждения дорожного покрытия на мосту через Корабельный фарватер и полотна на подъемной секции Финляндского железнодорожного моста через Неву.

Напомним, ранее сообщалось, что российские федеральные телеканалы уделили атаке на Санкт-Петербург и область менее двух минут эфирного времени.

Пропагандисты существенно ограничили освещение ударов, которые стали одними из самых масштабных за время войны, а "Первый канал" выделил на инцидент лишь короткий полуминутный сюжет.