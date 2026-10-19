Про ушкодження свідчать опубліковані телеграм-каналом "Абсолютно надійне джерело" супутникові знімки.

Що відомо про наслідки для нафтових об'єктів?

На Петербурзькому нафтовому терміналі серйозних пошкоджень зазнали три резервуари, один із яких вигорів ущент. Вогонь понівечив РВС-15000 та два РВС-10000, а в кількох інших місткостях постраждала зовнішня обшивка.

Суттєвих втрат зазнала й найбільша нафтобаза міста – "Ручьи". На її території прямим попаданням повністю знищено резервуар РВС-5000 та пошкоджено ще один резервуар типу РВС-1000.

Пожежа на складі Ozon і пошкодження дата-центру

Удар безпілотників також спричинив руйнування в логістичному секторі регіону. На кадрах видно, що в Колпінському районі вигоріла майже третина загальної площі логістичного фулфілмент-центру Ozon.

Пошкоджень зазнав і дата-центр ВКонтакте під Петербургом. Там унаслідок ударів пробито покрівлю й пошкоджено стіни, а всередині будівлі супутник зафіксував сліди пожежі.

Пошкоджені обстрілом російські об'єкти: дивіться супутникові знімки

Ураження мостів і замовчування пропагандою

Окрім паливних та складських потужностей, ураження дістали транспортні артерії. На знімках помітні пошкодження дорожнього покриття на мосту через Корабельний фарватер та полотна на підйомній секції Фінляндського залізничного мосту через Неву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські федеральні телеканали присвятили атаці на Санкт-Петербург і область менше двох хвилин ефіру.

Пропагандисти суттєво обмежили висвітлення ударів, які стали одними з наймасштабніших за час війни, а Перший канал виділив на інцидент лише короткий півхвилинний сюжет.