Як повідомляє моніторинговий канал Supernova+, над районом інциденту піднявся густий стовп чорного диму, який помітно з різних частин міста. Очевидці публікують відеокадри відкритого горіння складських приміщень.

Що відомо про удар по складу?

За попередніми даними, вогонь охопив значну площу логістичного комплексу.

У Петербурзі запалав склад Ozon: дивіться відео

Атаку підтвердили й у компанії. В офіційній заяві вказано, що вночі один із логістичних центрів у Санкт-Петербурзі зазнав атаки безпілотників.



Пожежа на складі / Фото очевидців

Усіх працівників оперативно евакуювали, ніхто не постраждав. Натомість на об'єкті виникла пожежа, яку наразі ліквідовують екстрені служби.

Загалом, в Ozon також поінформували росіян про те, що товари з цього логістичного центру тимчасово прибрали з вітрини. Замовлення, які не вдасться доставити з інших об'єктів, скасують. Також комплекс тимчасово не прийматиме товари від продавців, оскільки використовуватиметься для інших завдань. Логістичні маршрути перерозподіляють між іншими центрами.

Що спостерігають росіяни в Петербурзі внаслідок атаки БпЛА: дивіться фото очевидців

Зауважимо, що в ніч проти 11 вересня дрони атакували Саратов, де тоді теж спалахнула пожежа в логістичному хабі маркетплейсу Ozon. Росіяни перетворюють об'єкти Ozon, а також Wildberries на частину військової логістики.

До того ж, 18 жовтня безпілотник уразив вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі. 620-метрова переправа є частиною Західного швидкісного діаметра.