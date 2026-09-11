Місцеві жителі фіксували наслідки атаки. 24 Канал зібрав найяскравіші кадри.

Як палав Ozon у Саратові?

Передусім зазначимо, що з'явилося відео, яке зафіксувало момент удару по хабу. Судячи з нього, дрони, звук яких чітко можна почути, долетіли до власної цілі.

Після прильоту першого дрона прогримів вибух і відразу стало видно пожежу над складом, утім на одному БпЛА атака не припинилася. Із розмов місцевих чутно, що в місті також були проблеми зі зв'язком.

Момент прильоту по хабу Ozon у Саратові: дивіться відео. Зауважте! Присутня нецензурна лексика!

Попри те, що атака відбулася за темної пори доби, пожежа на складі вирувала й протягом цілого ранку – над об'єктом здійнявся густий стовп чорного диму.

Полум'я охопило склад Ozon у Саратові: дивіться фото очевидців

Зауважимо, що раніше Сили оборони України підтверджували попередні атаки на об'єкти російського маркетплейса Ozon. Нагадаємо, що раніше дрони активно били також по об'єктах Wildberries. Попри цивільне призначення, ці об'єкти можуть бути інтегровані у військово-логістичну систему Росії.

Тому атаки БпЛА по об'єктах компаній у різних регіонах Росії, зокрема масштабний удар по Саратову в ніч на 11 вересня, мають стратегічне та військово-економічне підґрунтя.

Пожежа на складі Ozon у Саратові: дивіться відео

До речі, окрім складу Ozon у Саратові також міг статися приліт по місцевому НПЗ. Про це заявляють OSINT-аналітики, зокрема ASTRA. Водночас достеменно оцінити масштаби пошкоджень підприємства наразі неможливо.

Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії – він функціонує ще з 1934 року. Від початку повномасштабної війни завод неодноразово ставав ціллю повітряних атак, оскільки входить до російської інфраструктури, пов’язаної із забезпеченням ведення війни проти України.