Местные жители запечатлели последствия атаки. 24 Канал собрал самые яркие кадры.

Как горел Ozon в Саратове?

Прежде всего отметим, что появилось видео, запечатлевшее момент удара по хабу. Судя по нему, дроны, звук которых отчетливо слышен, долетели до цели.

После прилета первого дрона прогремел взрыв, и сразу стало видно пожар над складом, однако на одном БПЛА атака не закончилась. Из разговоров местных жителей слышно, что в городе также были проблемы со связью.

Момент прилета к хабу Ozon в Саратове: смотрите видео. Внимание! Содержит нецензурную лексику!

Несмотря на то, что атака произошла в темное время суток, пожар на складе бушевал в течение всего утра – над объектом поднялся густой столб черного дыма.

Пламя охватило склад Ozon в Саратове: смотрите фото очевидцев

Отметим, что ранее Силы обороны Украины подтверждали предыдущие атаки на объекты российского маркетплейса "Ozon". Напомним, что ранее дроны активно наносили удары также по объектам "Wildberries". Несмотря на гражданское назначение, эти объекты могут быть интегрированы в военно-логистическую систему России.

Поэтому атаки БПЛА по объектам компаний в различных регионах России, в частности масштабный удар по Саратову в ночь на 11 сентября, имеют стратегическую и военно-экономическую подоплеку.

Пожар на складе Ozon в Саратове: смотрите видео

Кстати, помимо склада Ozon в Саратове также мог произойти удар по местному НПЗ. Об этом заявляют OSINT-аналитики, в частности ASTRA. В то же время точно оценить масштабы повреждений предприятия пока невозможно.

Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России: он функционирует с 1934 года. С начала полномасштабной войны завод неоднократно становился целью воздушных атак, поскольку входит в состав российской инфраструктуры, связанной с обеспечением ведения войны против Украины.