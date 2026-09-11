Точний стан уражених підприємств ще не відомий, але відео з пожежами на локаціях вражають. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Атака БпЛА на Саратов 11 вересня: що відомо про наслідки?

У ніч на 11 вересня відбувся масштабний наліт безпілотників на агломерацію російських міст Енгельс – Саратов. Гучні вибухи у регіоні лунали близько другої години ночі та пізніше. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив загрозу БПЛА та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Після публікації кадрів від очевидців вже відомо, що спалахнула пожежа на логістичному хабі компанії Ozon. Водночас осінтери, як-от ASTRA, повідомляють про ймовірне ураження Саратовського нафтопереробного заводу. Проте точний стан підприємства наразі залишається нез'ясованим.

Цей НПЗ є одним із найстаріших підприємств галузі у Росії, адже він працює з 1934 року. Від початку повномасштабного вторгнення завод часто потрапляв під повітряні удари, адже є частиною військової інфраструктури Росії, що допомагає їй вести агресивну війну проти України.

Наслідки повітряної атаки на Саратов / Фото очевидців

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги у Росії, ракетні загрози та небезпеки від ударних БпЛА, а також про наслідки атак на російські військові об'єкти ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, цієї самої ночі з Росії надходили повідомлення про вибухи й в інших регіонах. Це Волгоград, де припускають ракетну атаку на НПЗ, Самара та Каспійськ у Дагестані.