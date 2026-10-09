Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о неспокойной ночи в России?

В ночь на 9 октября подвергся атаке Редкинский опытный завод в Тверской области России. Это уже не первое поражение данного объекта, ведь предыдущий подобный инцидент произошел в феврале 2023 года.

Местные жители публикуют кадры из Тверской области: смотрите видео

Предприятие является важным звеном производственной цепочки военно-промышленного комплекса России. На нем производят компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к авиационному керосину и дизельному топливу.

Внимание, нецензурная лексика! Россияне снимают моменты попаданий: смотрите видео

Пожары в Подмосковье и массированный удар по Луганску

По данным OSINT-анализа телеграм-канала ASTRA, сильный пожар также возник в подмосковном Пушкино в районе 33-го километра Ярославского шоссе. По предварительной информации, возгорание произошло на территории автосервиса GTS Service и стоянки грузовиков после того, как в регионе объявили об угрозе с дронов и ракет.

Местные жители сообщили о громком грохоте, после чего появилась яркая вспышка, а во время тушения начали взрываться контейнеры с химическими веществами. По словам очевидцев, детонация сопровождалась струями искр и высоким столбом дыма.

Масштабный пожар в Подмосковье: смотрите видео

Кроме того, в течение нескольких часов под массированной атакой находился временно оккупированный Луганск. В городе зафиксировано несколько очагов возгорания.

Под ударом находится Луганск: смотрите видео

Неспокойно было также и в Белгороде, где местные жители жаловались на атаку и взрывы.

Белгород проснулся от взрывов в ночь на 9 октября: смотрите видео

Напомним, 8 октября Силы обороны Украины провели атаку на нефтеперерабатывающий завод " Омский нефтеперерабатывающий завод в России ", расположенный в 2500 километрах от украинской границы. Предприятие способно перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год и снабжает российскую оккупационную армию топливом и смазочными материалами.