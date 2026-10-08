Пораженный НПЗ расположен в 2500 километрах от Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Подробности поражения НПЗ

Военное командование уточнило, что этот промышленный объект россиян способен перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие специализируется на производстве широкого спектра топлива, смазочных материалов и нефтехимической продукции, которая используется для обеспечения российских оккупационных войск.

Операция была проведена в рамках реализации неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, отметили в Генштабе.

Также напомнили, что Омский НПЗ уже подвергался удару 6 июля этого года. Тогда украинские военные вывели из строя установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 миллиона тонн нефти в год.

К слову, 8 октября после взрывов в Омске местные жители начали массово направляться на АЗС, не дожидаясь отбоя тревоги. Из-за этого там образовались пробки.