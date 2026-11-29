Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, под вероятным ударом оказался также военный полигон Капустин Яр. Официальных отчетов Генерального штаба Вооруженных сил Украины о результатах операции пока не публиковалось, точные масштабы поражений уточняются.

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Пожар на стратегическом предприятии

По данным канала Exilenova+, в промышленной зоне Тольятти загорелось предприятие "Тольяттикаучук". Этот завод непосредственно задействован в технологическом производстве компонентов ракетного топлива.

Взрывы и пролеты беспилотников также фиксировались в районе промышленных объектов Нижнекамска и над населенными пунктами Московской области.

Заявления о сотнях сбитых БПЛА

Со своей стороны Собянин заявил, что в период с 17:00 28 ноября до 7:00 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 беспилотника. По его утверждению, большую часть аппаратов якобы обезвредили на дальних подступах.

Кроме того, Дмитрий Миляев заявил о ликвидации подразделениями противовоздушной обороны еще десяти беспилотников в течение ночи. Он добавил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры, по предварительной информации, не зафиксировано.

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В России пытаются отразить атаку дронов: смотрите видео. Внимание! Содержит нецензурную лексику

Напомним, прошлой ночью, 28 ноября, и беспилотники провели атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, и линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара". Также из-за угрозы дронов приостанавливали работу нескольких российских аэропортов. Беспилотники, в частности, пытались добраться до Москвы.