Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, під ймовірним ударом опинився також військовий полігон Капустин Яр. Офіційних звітів Генерального штабу Збройних сил України щодо результатів операції наразі не оприлюднювали, точні масштаби уражень уточнюються.

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Пожежа на стратегічному підприємстві

За даними каналу Exilenova+, у промисловій зоні Тольятті спалахнуло підприємство Тольяттікаучук. Цей завод безпосередньо залучений до технологічного виробництва компонентів ракетного палива.

Вибухи та прольоти безпілотників також фіксували в районі промислових об'єктів Нижньокамська та над населеними пунктами Московської області.

Заяви про сотні збитих БПЛА

Зі свого боку Собянин заявив, що в період з 17:00 28 листопада до 7:00 29 листопада в бік Московського регіону летіли 542 безпілотники. За його твердженням, більшу частину апаратів нібито знешкодили на далеких підступах.

Крім того, Дмитро Міляєв заявив про ліквідацію підрозділами протиповітряної оборони ще десяти безпілотників упродовж ночі. Він додав, що потерпілих і пошкоджень інфраструктури, за попередньою інформацією, не зафіксовано.

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У Росії намагаються відбивати дронову атаку: дивіться відео. Зауважте! Наявна нецензурна лексика

Нагадаємо, попередньої ночі, 28 листопада, безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод і лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара". Також через загрозу дронів призупиняли роботу кількох російських аеропортів. Безпілотники, зокрема, намагалися дістатися Москви.