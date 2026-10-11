Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Что известно об атаке?

Чиновник сообщил, что, по его словам, беспилотники провели атаку на инфраструктуру в пригороде Владимира, в результате чего возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

По словам губернатора, удалось избежать разрушения жилых домов. В то же время произошло отключение двух подстанций, обеспечивающих электроснабжение.

Авдеев, как и любой российский глава региона в подобной ситуации, заверил, что якобы контролирует ситуацию. Также он сообщил, что по состоянию на 7:02 угроза атаки сохраняется.

Отметим, что также в ночь на 11 октября OSINT-каналы сообщали, что во Владимирской области был атакован дата-центр "Яндекса". После многочисленных взрывов несколько сервисов компании перестали работать.