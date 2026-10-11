Про це розповів губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

Що відомо про атаку?

Чиновник сказав, що нібито безпілотники атакували інфраструктуру у передмісті Володимира, виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

За повідомленнями губернатора, зруйнованих житлових будинків вдалося уникнути. Водночас відбулось відключення двох підстанцій, які постачають електроенергією.

Авдєєв, як і кожний російський очільник регіону в подібній ситуації запевнив, що нібито контролює ситуацію. Також він повідомив, що станом на 7:02 загроза атаки зберігається.

Зазначимо, також в ніч на 11 жовтня OSINT-канали повідомляли, що у Володимирській області був атакований дата-центр "Яндекса". Після численних вибухів кілька сервісів компанії перестали працювати.